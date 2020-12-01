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Aktüel Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:57:44 -
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, terör örgütünün kentteki sivil yapılanmasının engellenmesine, deşifre edilmesine ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Eskişehir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan B.Y, eşi B.Y. ile M.Ü'yü kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı oldukları belirlenen 3 zanlıdan M.Ü'nün, Konya'da örgüt yapılanmasında "büyük bölge talebe mesulü" görevini yürüttüğü belirlendi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. ile eşi B.Y. tutuklandı, M.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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