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Eskişehir'de felaket!

Eskişehir'de sağanak ve dolu yağışı, su baskınlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:01:00 - 2020-06-22 20:07:28
Eskişehir'de felaket!

Eskişehir'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Seyitgazi ve İnönü ilçelerindeki kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda dolu yağışı nedeniyle trafikte meydana gelen aksamalar jandarma ekipleri tarafından düzenlendi.

Öte yandan dolu ve sağanak Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Değişören Mahallesi'nde sele neden oldu.

Üreticiler, tarlalarında ekili buğday, arpa, şeker pancarı, mısır ile meyve ağaçlarının zarar gördüğü gerekçesiyle yetkililerden yardım istedi.

Hasar tespiti için ilgili kurumlar tarafından çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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