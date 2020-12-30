Eskişehir'de doğada bulunan ve felç geçirdiği düşünülen doğan kuşunun tedavisine başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Bozdağ mevkisinde doğa yürüyüşüne çıkan Ahmet Altıntaş, yolda gördüğü ve hareket etme zorlanan doğan kuşuna kayıtsız kalmadı.

Elektrik akımına kapıldığı tahmin edilen doğanı, evinin garajında kafes yapıp 3 gün besleyen Altıntaş, Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile iletişime geçerek kuşu yetkililere teslim etti.

Altıntaş, AA muhabirine, doğanların hangi özelliklere sahip olduğunu bildiğini belirterek, "Çok zeki, hızlı ve yırtıcı bir kuştur fakat o hareket etmekte zorlanıyor. Bu yüzden de yırtıcılığı bir kenara bırakıp elimden beslenmeyi tercih etti. İnşallah tedavisi olumlu sonuç verir ve doğal ortamına salınır." dedi.

Yırtıcı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğüne teslim eden Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Seyhan ise Ahmet Altıntaş'a teşekkür etti.

Şube Müdürlüğü yetkililerinin ilk gözlemlerinin, kuşun felç geçirdiği yönünde olduğunu aktaran Seyhan, şöyle konuştu:

"Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak bu konuda çok hassasız. Hayvansever olmanın sadece kedi, köpek ya da sokak hayvanlarını sevmek olmadığını biliyoruz. O yüzden de Ahmet beyin çağrısını çok önemsedik. Sağ olsun evde güzel bir kafes yapmış ve doğana sahip çıkmış. Meslektaşım Elif Gür ile felçli kuşu teslim aldık. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde tedavi sürecinde iyileştirilemezse, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı yetkililerince tedavisine devam edilecek."