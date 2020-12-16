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Aktüel Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 27 kişiye para cezası
Aktüel

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 27 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:17:04 -
Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 27 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek dernek binasında kumar oynadıkları iddiasıyla 27 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan özel ekip, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 27 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 118 bin 125 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldı.

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