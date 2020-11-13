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Aktüel Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye para cezası uygulandı
Aktüel

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:40:51 -
Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye para cezası uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir dernek binasına operasyon düzenledi.

Ekipler, kumarhaneye çevrilen binadaki 10 kişiye kumar oynamaktan 12 bin 250 lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan da 31 bin 500 lira olmak üzere toplam 43 bin 750 lira ceza uyguladı.

Dernek başkanı E.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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