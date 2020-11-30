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Aktüel Eskişehir'de aracında çıkan yangını söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi öldü
Aktüel

Eskişehir'de aracında çıkan yangını söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:08:05 -
Eskişehir'de aracında çıkan yangını söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki aracında çıkan yangını söndürmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Yeşiltepe Mahallesi Alınca Caddesi'nde Abdurrahman Salttürk'e ait park halindeki 26 EV 963 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olayı fark eden Salttürk, alevleri söndürmeye çalıştığı sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salttürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıklarından Ünal Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Salttürk'ün alevleri söndürmeye çalıştığını, bu sırada yoldan geçen araçların hiçbirinde yangın söndürme tüpü bulunmadığını söyledi.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğünü dile getiren Yanık, "Aracın sahibi, koşturma sırasında yere yığılıp kaldı. Evinin köşesinde günlük 8-10 kedi toplanır, onları beslerdi. 80 yaşına rağmen tanıdığımız bir amcamızdı. Sürekli çalışırdı." dedi.

Sefer Yağcı ise ilk anda araçtan dumanların çıktığını fark ettiklerini belirterek, komşuları olan Abdurrahman Salttürk'ün vefatından üzüntü duyduklarını ifade etti.

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