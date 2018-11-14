Eskişehir'de 56 FETÖ sanığına ceza yağdı

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına 10'u tutuklu 65 sanık ve avukatları katıldı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 2'sine 10'ar yıl, 31 sanığa 6'şar yıl 3'er ay, 3 sanığa 3'er yıl 1'er ay 15'er gün, 20 sanığa da 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti 9 sanığın beraatine karar verdi. Firari olarak aranan 2 sanığın dosyası ise başka bir dosyaya eklendi.

