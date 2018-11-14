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Eskişehir'de 56 FETÖ sanığına ceza yağdı

Eskişehir'de gerçekleşen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonu sonrasında haklarında dava açılan ve çoğu asker olan 67 sanıktan 56'sına 2 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:36
Eskişehir'de 56 FETÖ sanığına ceza yağdı

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına 10'u tutuklu 65 sanık ve avukatları katıldı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 2'sine 10'ar yıl, 31 sanığa 6'şar yıl 3'er ay, 3 sanığa 3'er yıl 1'er ay 15'er gün, 20 sanığa da 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti 9 sanığın beraatine karar verdi. Firari olarak aranan 2 sanığın dosyası ise başka bir dosyaya eklendi. 
 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:36
  1. Eskişehir

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