  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Polis ve jandarma ekipleri, denetimlerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:00:56 -
Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sahte ve kaçak içki denetimlerinde gözaltına alınan 6 zanlı hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerinin de katılımıyla kent genelinde kontroller yapıldı.

Denetimlerde, 272 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 264 litre aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi'nde K.U'nun kent merkezinde yaşayan İ.E'den temin ettiği kaçak üretilmiş alkollü içecekleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler K.U. ile İ.E. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 205 litre kaçak alkol, sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ile tüfek bulundu.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hasabından süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yaptı...
İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti
Gündem

İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti

İP, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıya davet edilmedikleri iddiasıyla İBB Meclis toplantısını terk etti. ..
Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar
Dünya

Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar

5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı Kenya'da gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle bir caminin hoparlörden ezan okunmasına kısıtl..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay