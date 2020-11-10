Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 45 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.