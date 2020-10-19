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Aktüel Eskişehir'de 32 kaçak avcı suçüstü yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de 32 kaçak avcı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:47:30 -
Eskişehir'de 32 kaçak avcı suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kaçak avlandıkları iddia edilen 32 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av ve yaban hayatı korumaya yönelik, usulsüz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele kapsamında müşterek uygulama yaptı.

Kaçak avcıların Kocaeli ve Sakarya'dan Sivrihisar'a geldiğini tespit eden ekiplerin denetimlerinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçunu işledikleri belirenen 32 avcı yakalandı.

Şüphelilere toplam 35 bin lira idari para cezası uygulanırken, av tüfeklerine de el konuldu.

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