  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de 17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de 17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:40:12 -
Eskişehir'de 17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "kasten öldürme" suçundan hapis cezasına mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2003 yılında İhsaniye Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde restoranda çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçakla kavganın şüphelisi firari İbrahim M'nin kentte olduğunu belirledi.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim M, bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek
Siyaset

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Muhalefet partisi olmanın gerektirdiği hiçbir dinamiğe sahip olmayan CHP, hükümet karşıtlığı için her türlü yalanı, iftirayı, hakareti ve pr..
1 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı?
Gündem

1 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması sebebiyle yeni tedbirlerini alınacağı ileri sürülüyor..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay