Eskişehir TÜFAD Fuat Çapa’ya sahip çıktı

Türkiye Antrenörler Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın Eskişehirspor ile yaşadığı süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Eskişehir TÜFA’ın üyesi olan Fuat Çapa’nın yanlarında olduklarını belirten Bingöl, "Fuat Hocaya yönetim tarafından yaşatılan süreç son derece bizi üzmüştür.Fuat hoca geçen yıl elini taşın altına koyup Eskişehirspor’u ayakta tutmak için elinden geleni yapmıştır. Özellikle icra kurulu önderliğinde Fuat hoca hem şehrin hem de ulusal basının gündemine oturmuştur. Böylelikle Eskişehirspor’un durumuna dikkat çekmiştir. Ondan sonra Eskişehirspor çok ciddi destekler alarak ayakta kalmıştır. Daha sonra yapılan desteklerle Eskişehirspor transfer tahtasını açarak takım ligde kalmayı başardı. Burada Fuat Hocanın çabası, gayreti ve gösterdiği destek çok önemliydi. Fuat hocanın bu senede şart koymadan sadece futbolcuların alacakları ile ilgili serzenişte bulunması yöneticileri rahatsız etti. Fuat hocanın antrenmana çıkmaması yöneticilerin futbolculara ödeme yapma sözü vermesine rağmen verilen sözü yerine getirmemeleridir. Hatta bir kaç kere söz vererek yerine getirmemeleridir. Bu durum Fuat hocanın antrenmana çıkmamasına neden olmuştur. Fuat hoca sözleşmesini iki taraflı fes ederek ayrılmak istemiştir. Ama maalesef yönetim gerekli cevabı vermemiştir. Fuat hocanın gidiş şeklinin zaten böyle olacağı belliydi. Yönetim kurulu içerisinde Başkan Osman Taş’ın gösterdiği tavır bu yöndeydi. İnsanlar az çok bunu takip ediyor, biliyordu. İçerisinde sıkıntı yaşayan yönetim günah keçisi olarak hocayı seçti" dedi.

FUAT HOCA YÖNETİCİLERİN YAPMIŞ OLDUĞU YANLIŞLARIN BEDELİNİ ÖDÜYOR

Bu yönetimin öncelikle kendi içerisinde olan dağınıklığının ve Başkan Osman Taş’ın göstermiş olduğu tavrın Eskişehirspor’a yakışmadığını belirten Bingöl, "Eskişehirspor sabah ayrı, akşam ayrı, sözlerle ilerleyebilecek bir kulüp değil. Fuat hocada daha fazla sıkıntılara dayanamadan antrenmanı terk etmiştir. İstifa ettiğini duymadım. Eskişehir TÜFAD üyesi ve Türk antrenör olarak biz Fuat hocanın yaptığı emeklerden kendisine teşekkür ediyoruz. Yapılan tavır bana göre yanlıştır. Maalesef yöneticilerin günahlarının bedelini antrenörler çekmektedir. Fuat hoca da yöneticilerin yapmış olduğu yanlışların bedelini ödüyor. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Fuat hoca her zaman bizim üyemiz. Her zaman TÜFAD’da yeri vardır" şeklinde konuştu.

KONGRE KARARI ALINMALI

"Tek sorunun teknik heyetten ziyade yönetimin dağınıklığı, yönetimin bölünmüşlüğüdür" diyen Bingöl, "Bu bölünmüş olan yönetimin Eskişehir’de karşılık bulma şansı yoktur. Bana göre almış oldukları bir karar vardır. Biran önce harekete geçirip kongre kararı almaları en doğrudur. Ya da kongrede tekrar kazanabilirler. Ama bu vermiş oldukları sözleri yerine getirmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bingöl, şuan Eskişehirspor futbol takımını Altınordu maçına hazırlayan teknik heyete de başarılar diledi.