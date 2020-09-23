Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin israfı tepki çekti: Ayranı yok içmeye, heykel diker bahçeye!

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2018 yılında Anadolu Üniversitesi’den ayrılan bazı eğitim birimlerinden biri olarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin kampüsüne dikilen ‘Mustafa Kemal’ heykeli tepki çekti.

Vesayet döneminin heykelci anlayışını devam ettiren eğitim kurumunun öğrencilerin eğitimleri ve üniversite imkanlarının geliştirilmesi için kullanması gereken bütçeyi füzuli yere harcaması şaşkına çevirdi.

Bütçe çarçur ediliyor

Yeni kurulan üniversite olması nedeniyle çok fazla eksiği bulunduğu belirtilen üniversite, üniversite öğrencilere sağladığı imkanları geliştirmek yerine bütçesini ‘Mustafa Kemal’ heykeli dikmek için talan ediyor.

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitimin yapılamaması dolayısıyla boşalan kampüs ve fakültelerinin şartlarını iyileştirmek yerine boş bulduğu alana heykel dikmekle uğraşan Eskişehir Teknik Üniversitesi yönetimine öğrenciler de tepki gösterdi.

Kampüs bahçesine dikilen ‘Mustafa Kemal’ heykelinin görsellerini sosyal medyad paylaşan öğrencilerin kendi hakları olan paraların har vurup harman savurulmasına tepkisini dile getirdi.