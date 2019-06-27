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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 26 öğretim üyesi alınacak. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 21 Haziran’da başlamış başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Mersin Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

27 Haziran 2019 Perşembe 14:51
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 26 öğretim üyesi alınacak. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 21 Haziran’da başlamış başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Mersin Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna (Bakınız. http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler ) internet adresi Personel Dairesi Başkanlığı doküman arşivinden ulaşılabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi ( http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler )

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den en az 60 (Altmış) veya ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası sınavlardan eşdeğeri puan almış olmak).

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’nin yürürlükteki doçentlik başvuru koşulları uygulanacaktır. Profesörler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “ sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyonun CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:51
  1. Mersin
  2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019 başvuru
  3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019 başvuru
  4. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

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