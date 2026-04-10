Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne "Fahiş artış" suç duyurusu

Adliye önünde açıklamalarda bulunan Başkan Albayrak, yapılan teknik incelemeler neticesinde meclis ve komisyon aşamalarında kabul edilen içerikten farklı olarak, tüm kalemlerde yaklaşık %48,5 oranında fahiş bir artış yapıldığını tespit ettiklerini belirtti.

"Bilinçli bir müdahale olduğu ortadadır"

Yapılan artışın sadece bir "hata" olmadığını savunan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fahiş artışın sadece bir 'hata' değil, bilinçli bir müdahale olduğu somut belgelerle ortadadır. Komisyon kararı dosyasında, fiyatların usulsüzce artırıldığı kritik sayfalarda paraf sayısının azaldığı ve imza düzeninin bozulduğu görülmektedir. Bu durum, meclis iradesinin baypas edilmesi ve resmi belgede sahtecilik yapılmasıdır."

Fiyatlardaki artış örnekleri

Suç duyurusuna konu olan tarife değişikliğinde bazı kalemlerdeki değişimler şu şekilde sıralandı:

Keşif Ücreti: 305 TL'den 450 TL'ye,

305 TL'den 450 TL'ye, Sayaç Sökme - Değiştirme: 6 bin 640 TL'den 9 bin 865 TL'ye,

6 bin 640 TL'den 9 bin 865 TL'ye, Su Açma Ücreti: 225 TL'den 332 TL'ye yükseltildi.

Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin "sehven hata olmuş olabilir" yönündeki açıklamalarının bir itiraf niteliği taşıdığını iddia ederek; Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerindeki tüm kayıtların incelenmesini ve haksız tahsil edilen bedellerin iade edilmesini talep etti.