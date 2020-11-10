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Aktüel Eskişehir Azerbaycanlılar Derneğinden zafer kutlaması
Aktüel

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneğinden zafer kutlaması

Derneğin Başkanı Cavid Aydın: - "Azerbaycan Türklüğü için 10 Kasım, hüznün sevinçle kederin mutlulukla yoğrulduğu bir gündür. 27 Eylül'de Ermenilerin hain saldırısına Azerbaycan ordusu tarafından taarruzla karşılık verilmiş ve geldiğimiz noktada büyük zafer kazanılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:30:22 -
Eskişehir Azerbaycanlılar Derneğinden zafer kutlaması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanması kutlandı.

Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği üyeleri ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ellerinde taşıdıkları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile Ulus Anıtı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüyerek, burada Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarını okudu.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, yaptığı konuşmada, 1991'de bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan'ın topraklarının Rusya ve Fransa'nın büyük desteğini alan Ermenilerce işgal edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız 27 yıl Azerbaycan Türklüğü için acı, hüzün ve mutsuzluk yıllarıydı. Bizler sizin karşınıza hep Karabağ'da yaşanan işgal, Hocalı soykırımı, Ermeni saldırıları ve vahşilikleri nedeniyle çıktık. Hep bu meydanlarda 28 yıl önce yaşamış olduğumuz üzüntüleri ve acıları paylaşmak için bulunduk. Bugün aramızdan cismen ayrılışının 82'nci yıl dönümünde saygıyla andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimiz.' oldu. Bu sebeple Azerbaycan Türklüğünün tarihinde yeni bir sayfa, yeni bir dönem, yeni bir başlangıcın günü olan zafer günü nedeniyle karşınızdayız. Azerbaycan Türklüğü için 10 Kasım hüznün sevinçle kederin mutlulukla yoğrulduğu bir gündür. Evet, 27 Eylül tarihinde Ermenilerin hain saldırısına Azerbaycan ordusu tarafından taarruzla karşılık verilmiş ve geldiğimiz noktada büyük zafer kazanılmıştır."

- "Ermenistan bükemediği eli öpmüştür"

Azerbaycan ordusunun savaş meydanında destanlar yazdığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Yabancı film sahnelerinde bizlere sunulanların aksine gerçek kahramanlıkların nasıl olduğunu dosta düşmana göstermiştir. Tarihin büyük ve altın harflerle yazacağı kahraman Azerbaycan askeri her geçen gün zafer üstüne yeni zaferler eklemiş ve 8 Kasım'da Azerbaycan sanatının ve müziğinin beşiği, Karabağ'ın çarpan kalbi ve alınmaz kalesi olan Şuşa'yı düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu zafer sonrası Ermeni çeteleri ve teröristleri mağlubiyetlerini kabul etmiş, Azerbaycan ordusunun karşısında ezikliğini kabul ederek, bükemediği eli öpmüştür."

Açıklamanın ardından meşale yakan grup üyeleri, Türkiye ve Azerbaycan lehine sloganlar attı.


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