  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar
Gündem

Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar

Tutuklu bulunan Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin tahliye edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:03:00 - 2020-09-24 20:14:06
Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar

Silahlı terör örgütü üye olmak suçundan cezaevinde bulunan Zaman Gazetesi eski yazarı Mümtazer Türköne’nin taliye edildiği bilgisi geldi.

Bahçeli 'yeniden yargılansın' demişti

Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘yeniden yargılama’ istemişti.

MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün Ülkücü şehidimiz Mustafa Türköne’nin şehadetinin 41.yıldönümüdür. 23 Haziran 1979’da 21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtaz’er Türköne ise cezaevindedir. Mümtaz’er Türköne’yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur.” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Polisleri teşkilat sözüyle tehdit etmişti! Teşkilat kim? sorusuna bakın ne cevap verdi
Gündem

Polisleri teşkilat sözüyle tehdit etmişti! Teşkilat kim? sorusuna bakın ne cevap verdi

Tuzla'da maske denetimleri sırasında polisleri tehdit eden Cihan A. isimli vatandaş adliyeye sevk edildi. Sevk işlemleri sırasında sorulan '..
Sayılı günler kala Erdoğan'dan net uyarı: Eften püften adaylar gelmesin
Siyaset

Sayılı günler kala Erdoğan'dan net uyarı: Eften püften adaylar gelmesin

Düzenlenen MKYK toplantısında AK Parti’de ekim ayında başlaması planlanan il kongreleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı