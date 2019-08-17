Eski uluslararası voleybol hakemi Şani Güllü vefat etti

ANKARA (AA) - Eski uluslararası voleybol hakemlerinden Şani Güllü'nün vefat ettiği bildirildi. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eski uluslararası voleybol hakemlerimizden Şani Güllü’nün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Şani Güllü’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve voleybol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Güllü'nün cenazesi yarın Bursa’da toprağa verilecek.

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