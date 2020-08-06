Eski Türkiye artığı Çölaşan içindeki pisliği dışa vurdu

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılınmasını hazmedemedi. 2018'de PKK'ya karşı çatışma sırasında yaralanmış bir gazimiz üzerinden milliyetçilik taslayan Çölaşan, Ayasofya'daki namaz hakkında adeta kin kustu. Çölaşan'ın yazısı, akıllara terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP için istediği oyları getirdi.

Gazi subay hakkındaki yazısının ardından konuyu Ayasofya'ya getiren Çölaşan bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya…

Dün bir bugün iki! Açılalı birkaç hafta bile olmadı ama bazı gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

Ayasofya AKP'nin harekât üssü olmaya doğru hızla ilerliyor.

Dinci siyaset gösterisi alanına dönüşüyor.

Dinden ve din sömürüsünden başka hemen hiçbir dayanağı kalmayan AKP iktidarı, işte bu yüzden bu eylemlere yol veriyor.

O kadar ki, Afganistan hükümeti bile Türkiye'yi uyarıyor ve ülkesinin başına bela olan İslamcı terör örgütü Taliban konusunda dikkatli olmasını istemek zorunda kalıyor.

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Ayasofya'yı cami yapıp açtılar…

Minbere elinde kılıçla Diyanet'in başkanını çıkardılar.

Adam resmen, eski Osmanlı'da padişahların yaptığı gibi kılıç kuşanmıştı…

Hutbeler okudu falan filan!

Milli Savunma Bakanı ile üniformalı Kuvvet Komutanları da namaza durdular!

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Şu olanları yüzlerimiz kızararak izlerken aklıma hep pastanede karşılaştığımız o babayiğit yüzbaşı geliyor ve kendi kendime soruyorum…

“2018 yılında Suriye'de PKK ile vuruşurken bir bacağını kasığına kadar yitiren ve şimdi protez ayak-bacakla yürüyebilen özel harekât bölüğü komutanı kahraman yüzbaşım, bu olanlar konusunda acaba ne düşünüyor, ne diyor?

Sadece o da değil…

Kurşun yiyen, sakat kalan öteki gazilerimiz ve binlerce şehit ailesi acaba ne diyorlar?

“Birilerine” haklarını acaba helâl ediyorlar mı?

HDP için oy çağrısı

31 Mayıs 2018 tarihindeki, "HDP olayı" başlıklı yazısında Çölaşan, "Şimdi bu HDP olayına kulak kabartmak gerekiyor. Bu parti yüzde 10 barajını geçerse ne olur, geçemezse ne olur? Geçerse, yaklaşık 50 milletvekili ile Meclis'e yine girer. Ama geçemezse, o takdirde bu durum kime yarar? Mantık ve bilim “AKP'ye yarar” diyor." ifadelerini kullanmıştı.