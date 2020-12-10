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Aktüel Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden hapis
Aktüel

Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden hapis

Eski Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutanı Muzaffer Sönmez, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 9 yıl hapse mahkum edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:22:24 -
Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden hapis

ANKARA (AA) - Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı da yapan eski tuğgeneral Muzaffer Sönmez, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse çarptırıldı.

Sönmez'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Sönmez'in yargılandığı suçtan 9 yıl hapse çarptırılmasını, hükümle birlikte de tutuklanmasını kararlaştırdı.

Dava kapsamında Sönmez'in dört ayrı operasyonel hat üzerinden FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı olduğu kaydediliyordu.

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