Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden hapis
Eski Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutanı Muzaffer Sönmez, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 9 yıl hapse mahkum edildi
ANKARA (AA) - Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı da yapan eski tuğgeneral Muzaffer Sönmez, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse çarptırıldı.
Sönmez'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Sönmez'in yargılandığı suçtan 9 yıl hapse çarptırılmasını, hükümle birlikte de tutuklanmasını kararlaştırdı.
Dava kapsamında Sönmez'in dört ayrı operasyonel hat üzerinden FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı olduğu kaydediliyordu.