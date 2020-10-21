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Aktüel Eski TİSK Genel Sekreteri Kubilay Atasayar vefat etti
Aktüel

Eski TİSK Genel Sekreteri Kubilay Atasayar vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:11:32 -
Eski TİSK Genel Sekreteri Kubilay Atasayar vefat etti

ANKARA (AA) - Eski Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Kubilay Atasayar, 81 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşamını yitiren Atasayar'ın cenazesi, yarın öğlen Çekmeköy Ekşioğlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Atasayar, 1939 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yaklaşık 15 yıl TİSK Genel Sekreterliği görevini yürüten Atasayar, SSK Yönetim Kurulu ve Rekabet Kurulu üyelikleri de yaptı.

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