Eski spor müdürümüz Mehmet Akif Abiyi rahmetle anıyoruz
Gazetemizin emektarlarından olan ve uzun yıllar spor servisimizin müdürlüğünü yapan Mehmet Akif Çamlı ebediyete irtihalinin 4. yıldönümünde rahmetle anıyoruz.
HABER MERKEZİ
2019 yılının mübarek Ramazan ayında tedavi gördüğü Bezmialem Hastanesinde doktorların yoğun müdahalesine rağmen kurtarılamayan Çamlı, 28 Mayıs 2019 ebediyete intikal etmişti. Fatih Camii’nde ikindi namazını mütêakiben kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilen merhum abimiz Çamlı’nın cenazesine binlerce kişi katılmıştı.