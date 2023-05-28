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Aktüel Eski spor müdürümüz Mehmet Akif Abiyi rahmetle anıyoruz
Aktüel

Eski spor müdürümüz Mehmet Akif Abiyi rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-05-28 14:12:00 -
Eski spor müdürümüz Mehmet Akif Abiyi rahmetle anıyoruz

Gazetemizin emektarlarından olan ve uzun yıllar spor servisimizin müdürlüğünü yapan Mehmet Akif Çamlı ebediyete irtihalinin 4. yıldönümünde rahmetle anıyoruz.

HABER MERKEZİ

2019 yılının mübarek Ramazan ayında tedavi gördüğü Bezmialem Hastanesinde doktorların yoğun müdahalesine rağmen kurtarılamayan Çamlı, 28 Mayıs 2019 ebediyete intikal etmişti. Fatih Camii’nde ikindi namazını mütêakiben kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilen merhum abimiz Çamlı’nın cenazesine binlerce kişi katılmıştı.

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