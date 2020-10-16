Eski Sırp komutana, Srebrenitsa Soykırımı'ndan 9 yıl hapis cezası

SARAYBOSNA (AA) - Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) bünyesinde tabur komutanı olarak görev yapan Srecko Acimovic, Srebrenitsa'daki soykırımdan suçlu bulunarak 9 yıl hapse mahkum edildi.

Bosna Hersek Mahkemesi, savaş döneminde VRS bünyesindeki Zvornik Tugayı'nda İkinci Tabur Komutanı olarak görev yapan Acimovic'in 1995 yılında Srebrenitsa'da soykırım suçu işlenmesine iştirak ettiğine hükmetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Sırp ordusunun 6 Temmuz 1995'ten itibaren bölgedeki Boşnak sivillere yönelik başlattığı ve soykırımla sonuçlanan saldırılardan Acimovic'in de sorumlu olduğu ve eski Sırp komutanın "soykırım" suçundan 9 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

- Srebrenitsa'da ne oldu?

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan Boşnak siviller, daha sonra Sırplar'a teslim edildi.



Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katledip toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor.







