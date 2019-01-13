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Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Palandöken'de çocuklar gibi eğlendi

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kış Gençlik Şöleni'nde gençlerle birlikte kızak kaydı, halat çekip, kartopu oynadı.

13 Ocak 2019 Pazar 19:07
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Palandöken'de çocuklar gibi eğlendi

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, partisinin il gençlik kolları tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kış Gençlik Şöleni'ne katıldı.

Halat çekme yarışmasına katıldı

Eki Sağlık Bakanı Recep Akdağ,  Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte gençlerle Palandöken'in 2 bin 200 rakımında, halat çekme yarışmasına katıldı. Halat çekmede rakiplerinin üstünlüğünü gören Akdağ, takım arkadaşlarına "1-2-3 deyip bırakıyoruz" dedi. Akdağ ve ekibinin halatı bırakması üzerine rakip takım yere düştü. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, halat çekme yarışmasının ardından Akdağ, bu kez hedefe kartopu attı. Yaklaşık 5 metre mesafedeki hedefi vuran Akdağ'ı gençler alkışladı. Recep Akdağ, daha sonra beraberindekilerle birlikte acemi kayak pistine yürüdü. Beraberindekilerle pistin başında kızağa binen Akdağ, hızla aşağıya kaydı. Kızakla pistin sonuna giden Akdağ'ın ilk sorusu, "Benden önce gelen var mıydı?" oldu.

Gençlerle birlikte eğlenen Akdağ, "Kış Şöleni Erzurum Gençlik Buluşması'nda gençlerimizle beraberiz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve Türkiye'nin en büyük hazinesi. Tabii Erzurum'da Türkiye'nin Anadolu'nun zirvesinde karın, kışın bir numaralı kenti. Kışın tatil yapmak isteyen, eğlenmek isteyen bu beyaz tabiatın mükemmelliğini, tertemiz havasını solumak isteyenleri Erzurum'a davet ediyoruz" diye konuştu.

Gençlerle birlikte enerjisini tazelediğini söyleyen Recep Akdağ, çocukluğunda en büyük keyfinin kızak kaymak olduğunu ifade etti. Akdağ, yaklaşan sömestir tatilinde çocukları, gençleri, aileleri Erzurum'a davet etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:07
  1. AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ
  2. Palandöken Kayak Merkezi
  3. Kış Gençlik Şöleni

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  • presspress52 dk önce
    Filmin adı "davan için kay"

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