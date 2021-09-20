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Aktüel Eski nişanlısının kardeşi tarafından bıçaklandı
Aktüel

Eski nişanlısının kardeşi tarafından bıçaklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eski nişanlısının erkek kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 00:26:00 -
Eski nişanlısının kardeşi tarafından bıçaklandı

Denizli-Merkezefendi'de, eski nişanlısının erkek kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer T, görüşmek için eski nişanlısı F. Ö'nün Bahçelievler Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Burada F.Ö'nün erkek kardeşi H.Ö. ile Ömer T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö, Ömer T'yi bacağından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınırken, F.Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ömer T'nin kendisi ile evlenmekten vazgeçen F. Ö'yü ikna etmek için eve geldiği belirtildi.

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