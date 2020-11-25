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Aktüel Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou hayatını kaybetti
Aktüel

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-25 02:35:36 -
Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou hayatını kaybetti

DAKAR (AA) - Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou yaşamını yitirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Mamadou'nun, başkent Niamey'de tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mamadou'nun ölümü nedeniyle ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

İlk kez 1999'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mamadou, ikinci dönemine de seçilerek, ülkeyi 2010'a kadar yönetmişti.

Mamadou, 18 Şubat 2010'da yapılan askeri darbe sonucu devrilmişti.


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