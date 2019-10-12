Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek Eski Musul Valisi Nuceyfi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın, Irak sınırındaki en önemli aşırılıkçılık sebeplerinden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.

Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın, Fırat'ın doğusunda Sünni Arapların yaşadığı bölgelerin maruz kaldığı demografik değişimi sona erdireceğini belirtti. Eski Musul Valisi Nuceyfi, harekatın, Irak'ın batı sınırında aşırılıkçılığa yol açan en önemli sebeplerden birini ortadan kaldıracağını kaydetti.

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