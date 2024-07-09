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Gündem Eski milletvekili Orhan Yağcı toprağa verildi
Gündem

Eski milletvekili Orhan Yağcı toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2024-07-09 15:43:06 - 2024-07-09 15:43:06

Eski Milletvekili Orhan Yağcı son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16. dönem Bilecik Milletvekili Orhan Yağcı memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
87 yaşında hayatını kaybeden Yağcı’nın cenazesi, Bozüyük Merkez Kasımpaşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Orhan Yağcı’nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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