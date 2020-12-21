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Aktüel Eski Milletvekili Gönül Saray için Meclis'te cenaze töreni
Aktüel

Eski Milletvekili Gönül Saray için Meclis'te cenaze töreni

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:42:00 -
Eski Milletvekili Gönül Saray için Meclis'te cenaze töreni

TBMM (AA) - Eski Amasya Milletvekili Gönül Saray için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Saray'ın ailesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, eski ve yeni milletvekilleri, Meclis personeli katıldı.

Saray'ın naaşı, Oğultürk Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Gönül Saray, 1953 yılında Amasya'nın Taşova İlçesi'ne bağlı Dereli köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezunu olan Saray, 21. Dönem'de Amasya Milletvekili olarak Parlamentoda görev yaptı. Saray, 3 çocuk annesiydi.



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