Eski Manken Belgin Saydan'dan Merdan Yanardağ ve Emre Kongar hakkında suç duyurusu!

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Türkiye, Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısının acısını yaşarken, CHP'ye yakın medya PKK terör örgütünü aklamak için adeta birbiri ile yarıştı.

KRT, Halk TV ve Tele 1'de yapılan yayınlarda, kimileri saldırıyı "cihadçı örgütler"in yaptığını öne sürerken PKK terör örgütünün adını bir defa bile anmadı.

Birçok yayında "seçime giden süreçte patlamalar olacak" denilerek alenen AK Parti iktidarı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haince hedef alındı.

Yanardağ ve Kongar hakkında suç duyurusu!

Öte yandan patlamanın ardından, Tele 1'de 18 Kasım tarihinde yayınlanan 18 dakika programında, PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Emre Kongar, Türk polisini, terörist Ahlam Albasir'e şiddet uygulamakla suçladı.

Eski manken Belgin Saydan, Merdan Yanardağ ile Emre Kongar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Saydan, Türk milletini bu tür yayınlara karşı hassas olmaya davet etti. Saydan, Yeni Akit aracılığı ile, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip, içimizdeki hainlere karşı harekete geçmeli." çağrısında bulundu.