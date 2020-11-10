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Aktüel Eski Mali Cumhurbaşkanı Toure hayatını kaybetti
Aktüel

Eski Mali Cumhurbaşkanı Toure hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:18:46 -
Eski Mali Cumhurbaşkanı Toure hayatını kaybetti

DAKAR (AA) - Eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure yaşamını yitirdi.

Toure'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada, 72 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı'nın tedavi gördüğü Türkiye'de dün gece yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Ulusal basında çıkan haberlerde ise Toure'nin Mali'nin başkenti Bamako'da geçirdiği kalp operasyonunun ardından Türkiye'ye gittiği kaydedildi.

Toure, Senegal'de 7 yıl sürgünde kalmıştı. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de Twitter'dan yaptığı paylaşımla, haberi üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Toure'nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

- "Demokrasi askeri"

Toure, Moussa Traore'ye karşı 1991'de yapılan darbeyi yönetmiş ve ertesi yıl demokratik seçimlerle yönetimi sivillere teslim etmişti.

Askerden sivile geçen bu güç değişimi nedeniyle Toure hakkında "demokrasi askeri" yakıştırması yapılmıştı.

Toure, 2002 ve 2007'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak 2 dönem ülkeyi yönetmişti.

Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Mali'ye demokrasi noktasında itibar kazandıran Toure, basın özgürlüğü ve kurumsal reformlar konusunda da ciddi adımlar atmıştı.

Toure, 22 Mart 2012'de cumhurbaşkanlığı seçimine bir ay kala, 18 Ağustos'taki darbenin de komuta edildiği Kati'de askeri üsteki ayaklanma sonucu devrilmişti.

Ülkesinde "demokrasinin sembolü" haline dönüşen Toure, darbenin ardından Senegal'e sürgüne gönderilmiş ve 7 yılın ardından 2019'da ülkesine dönmüştü.

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