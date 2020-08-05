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Aktüel

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Uribe'ye ev hapsi cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:19:59 -
Eski Kolombiya Devlet Başkanı Uribe'ye ev hapsi cezası

ANKARA (AA) - Eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe, rüşvet aldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kolombiya basınındaki habere göre, Yüksek Adalet Mahkemesi, 2002-2010 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten ve halen senatör olan Uribe'nin, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada ev hapsine karar verdi.

Bu kararla "ülke tarihinde ilk kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten" suçlu bulundu.

Uribe, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümden yoksun bırakılmak, eşim, ailem ve vatan için hala iyi şeyler yaptığıma inanan Kolombiyalılar için derin bir üzüntü veriyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uribe'nin masumiyetine inandıklarını belirterek, "Kolombiya tarihinde yer edinmiş ve onurlu bir devlet adamı olarak ona inanıyorum ve hep inanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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