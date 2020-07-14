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Gündem

Eski Koca'dan şantaj videosu! Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla ilgili konulan Nida Nur Yıldız'ın eski eşi Burak Etiler hakkındaki iddiaları reddederek kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Etiler, " Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu." açıklamasında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:23:00 -
Eski Koca'dan şantaj videosu! Sosyal medyada gündem oldu

Eski eşi Nida Nur Yıldız'ın özel görüntülerini, kendi arkadaşlarına yolladığı iddia edilen Burak Etiler hakkındaki iddiaları redderek suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini buldu

Kentte ticaret yapan Burak Etiler ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eşi B.E., boşanma aşamasındayken iddiaya göre görüntüleri arkadaşlarıyla sohbet uygulamasındaki bir gruba yolladı. Kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Korkuyorum"

Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini kaydeden yıldız, “Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim. Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. Özel hayatın gizliliğinden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Burak Etiler: Bana kumpas kurdular

Eski koca Burak Etiler ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Etiler ise şunları söyledi:

“5 ay kadar evli kaldık, ardından anlaşmalı şekilde boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.”  

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Yorumlar

Hayrettin Hatunoğlu

Ortalık teşirci, sapıklarla doldu. Kocaya bak kocaya. Namus, edep, haya, ar,utanma, şeref,haysiyet hak getire.
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