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Yerel Eski kiracısı tarafından öldürüldü
Yerel

Eski kiracısı tarafından öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-09-16 14:11:49 - 2023-09-16 14:11:48
Eski kiracısı tarafından öldürüldü

Tokat’ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Sabit Ülker (68), eski kiracısı M.A.Ş. (40) tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 10.00 ısrarlarında Niksar ilçesi Melikgazi Mahallesi, Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Emekli öğretmen Sabit Ülker evinde tadilat yaparken, yanına eski kiracısı M.A.Ş. geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında M.A.Ş., yanında bulunan bıçakla Ülker’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ülker, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ülker, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.A.Ş., ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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