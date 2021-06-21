Nüfus cüzdanlarını yeni tip kimlik kartlarıyla değiştirmeyenler bu işlemi en geç ne zamana kadar yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Aralık 2021'e kadar kimliklerin değişmesi gerekiyor mu?

Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli?

Pek çok kişi eski tip kimlik kartlarının ne zamana kadar yenilenmesi gerektiğini, kimlik yenileme işlemleri sırasında hangi evrakların gerekli olduğunu merak ediyor. Eski nüfus cüzdanları 31 Aralık 2023'e kadar değiştirilebilecek. Bu süre zarfında vatandaşların kimliklerini yenilemeleri isteniyor.

Yeni kimlik kartı başvurusu için hangi belgeler gerekli?

Yeni tip kimlik kartı almak isteyen vatandaşlar işlem için hangi evrakların gerektiğini merak ediyor. Nüfus cüzdanı işlemi için gerekli olan belgeler şöyle:

Nüfus cüzdanınız, nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt bedeli değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont.

Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

Kimlik kartı yenileme başvurusu nasıl nereden alınır?

Kimliklerini değiştirmek isteyenlerin öncelikle randevu alması gerekiyor. Kimlik randevuları online alınabileceği gibi ALO 199 üzerinden de alınabiliyor.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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