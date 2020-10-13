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Gündem Eski hikaye tekrar vizyonda! 'Devlet Öcalan'ı kısa zaman sonra...'
Gündem

Eski hikaye tekrar vizyonda! 'Devlet Öcalan'ı kısa zaman sonra...'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Çözüm Süreci'nde de bazı kesimler tarafından ortaya atılan bir iddiayı tekrar gündeme getirdi. Perinçek, kısa zaman içinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın devlet tarafından televizyonlara çıkarılacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:02:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Perinçek, Çözüm Süreci döneminde ortaya atılan ancak aslı astarı bulunmayan bir konuyu tekrar gündeme getirdi. Perinçek programda yaptığı konuşmada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın zamanda serbest bırakılacağını iddia etti.

"Öcalan yakında çıkartılacak"

Vatan Partisi lideri Perinçek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili, "Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak "Silahları bırakın, biz yanlış yaptık" dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak. Türk devleti çıkartacak, göreceksiniz. Şu an devletin, MİT'in elimde oyuncak durumunda. Onu kullanıyorlar." dedi.

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