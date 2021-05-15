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Eski Hamas Lideri Meşal'den dikkat çeken açıklamalar
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Dünya Eski Hamas Lideri Meşal'den dikkat çeken açıklamalar
Dünya

Eski Hamas Lideri Meşal'den dikkat çeken açıklamalar

Siyonist İsrail'in saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, 'Yahudi oldukları için değil, Siyonist oldukları için savaşıyoruz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 02:33:00 -
Eski Hamas Lideri Meşal'den dikkat çeken açıklamalar

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, TRT World'de bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın temelinde dini mi yoksa milli nedenlerin mi bulunduğu sorulan Meşal şöyle cevap verdi;

"Topraklarımızı savunma hakkımız var"

"Bu milli bir çatışma. Çünkü biz bu topraklarda yaşayan bir halktık ve işgalciler gelip bizi yerimizden etti. Yani bu, işgalcilere karşı bir direniştir. Onlarla Yahudi oldukları için değil, işgalci oldukları için mücadele ediyoruz. Topaklarımızı savunma hakkımız var."

"Kendi silahlarımızı üretiyoruz"

Meşal, Hamas'ın silahlarını nasıl geliştirdiğini ve çeşitlendirdiğini de anlattı.

"20 yıldır basit bir şekilde kendi silahlarımızı üretiyoruz. Bazı insanlar bunun vakit kaybı olduğunu, oyuncak olduğunu düşündü. Ama biz inatçıydık ve onları geliştirdik. Direniş hareketi, düşmana teslim olmayacak."

'ABD saldırganları kurbanmış gibi gösteriyor"

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail yanlısı tutumuna da değindi.

"ABD, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu iddia ediyor. Saldırgan İsrail'i ise kurbanmış gibi gösteriyor."

"Bu tarihi bir zaman"

Meşal'e hangi aktörlerin gerilimin son bulmasına katkı sağlayabileceği soruldu.

"Kardeş ülkeler Mısır, Katar ve Türkiye. Müslüman ülke liderlerinin Filistin'i ve Kudüs'ü desteklemesi için tarihi bir zaman."

"İsrail Mescid-i Aksa'yı terk etmeli"

Meşal'e yöneltilen sorulardan biri de Hamas'ın ateşkes için hangi şartları sunacağı oldu.

"İsrail Mescid-i Aksa'yı terk etmeli ve insanlar orada özgürce ibadet edebilmeli. Aksa'da ve Kudüs'ün her sokağında özgür olmalılar. İsrail, Şeyh Cerrah'taki eylemlerini durdurmalı. Son gelişmelerde tutukladıkları insanları serbest bırakmalılar. Gazze'ye saldırmayı durdurmalılar."

İsrail'in uluslararası güvenlik için bir tehdit olduğunu belirten Meşal, uluslararası topluma Filistin'i desteklemeleri için çağrı yaptı.

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