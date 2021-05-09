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Dünya Eski Hamas Lideri Meşal, Kudüs'ün 'Siyonist işgalcilerin ayakları altında kalmayacağını' söyledi
Dünya

Eski Hamas Lideri Meşal, Kudüs'ün 'Siyonist işgalcilerin ayakları altında kalmayacağını' söyledi

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Kudüs ateşler içindedir ve Siyonist işgalcilerin ayakları altında kalmayacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 08:35:00 -
Eski Hamas Lideri Meşal, Kudüs'ün 'Siyonist işgalcilerin ayakları altında kalmayacağını' söyledi

Fas'tan bir heyetin düzenlediği "Beytül Makdis ve Son Vaad" adlı bir programda konuşan Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Tüm çekilen sıkıntılara, düşmanların uluslararası güçler yardımıyla silahlanmasına ve ümmeti parçalamaya çalışmalarına ve bu sürecin kendi lehlerine olduğunu sanmalarına rağmen, Allah'ın izniyle, hepsi gerisin geriye dönecek ve çok yakında yenileceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Kudüs olmaksızın bizim bir hayatımız olamaz." diyen Meşal, Kudüs'ün yalnızca siyasi, dini, ruhani ve medeniyet yönlü bir başkent olmadığını, bilakis Kudüs'ün geçmiş, şimdi ve gelecek olduğunu vurguladı.

Kuran'da geçen ayetleri referans gösteren Meşal, Kudüs'ün Siyonistlerle birinci ve ikinci vaadin gerçekleşeceği bir hesaplaşma yeri olduğuna işaret etti.

Meşal, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananların, "o semtte tarihi olan ve şimdilerde orada yaşayan ailelerin tehcir edilmesiyle etnik bir temizlik" olduğuna vurgu yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmeyi kararlaştırmıştı.

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