Eski hakem Ahmet Çakar: Maç 3-0 olsaydı Galatasaray maçı kazanabilir miydi?

Eski hakem Ahmet Çakar, Bursaspor Galatasaray maçını Beyaz Tv ekranlarında yorumladı.

Bursaspor - Galatasaray maçındaki hakemler kararlarını yorumlayan Ahmet Çakar, Galatasaraylı Emre Taşdemir'in bir pozisyonda topa elle müdahale ettiğini belirterek "Bu pozisyon penaltı değilse ben eşeğim, bu çok net bir penaltı. Emre Taşdemir'in pozisyonu ile Kayseri-Başakşehir maçının son dakikasında verilen penaltı aynı. Galatasaray maçında VAR hakeminin Suat Arslanboğa'yı uyarması lazım. Cüneyt Çakır neden uyarmadın?" dedi.

VAR Hakemi Cüneyt Çakır'a seslenen Ahmet Çakar, "Gerek Emre Taşdemir'in pozisyonu gerekse Kayseri'deki pozisyon %100 penaltı. Bursa'da bu hakemi neden çağırmadın Cüneyt. Bu akşam maç 3-0 olsaydı Galatasaray maçı kazanabilir miydi? Cüneyt Çakır bu pozisyonun aynısını geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de yaşadı." ifadelerini kullandı.