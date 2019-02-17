Eski hakem Ahmet Çakar: Fenerbahçe yaklaşık 60 dakika haksız bir şekilde 1 kişi fazla oynadı Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi Fırat Aydınus'u çok sert bir dille eleştirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig 22. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken maçın hakemi Fırat Aydınus verdiği kararlarla büyük tepki gördü. Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem Fırat Aydınus'u sert bir dille eleştirdi. Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe VAR ve MHK dedi. Fırat Aydınus tamam mesaj alındı dedi. 10'a 11 oynaması gereken Fenerbahçe yaklaşık 60 dakika haksız bir şekilde 1 kişi fazla oynadı. Tuz kokmuş tuz." dedi.

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