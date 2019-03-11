Eski hakem Ahmet Çakar: Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'e nankörlük yapmıştır

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş Atiker Konyaspor maçını Beyaz TV'de yorumladı.

Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'e nankörlük yapmıştır ve ayıp etmiştir. Geçmiş yıllarda aynısı Süleyman Seba'ya da yapmışlardı. Efendi diye geçinen Beşiktaş taraftarının, bugün yaptığı işi bana anlatın.

Beşiktaş taraftarı, nankör bir taraftar. Beşiktaş tarihinin ilk 3'ünde Süleyman Seba vardır. Bu taraftar, Seba için sinkaflı şekilde git diye bağırdılar. Şimdi Şenol Güneş ve yönetimin aleyhine bağırıyor. Bu yönetim, Beşiktaş tarihinin en iyi 3 yönetiminden biridir. Şampiyonluklar yaşandı, hükümetin desteği de olsa dünyanın en güzel stadı yapıldı.

''Siz kimsiniz?''

Şenol Güneş ise 2 şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde başarı yaşadı. Beşiktaş'ı da çok iyi temsil etti. Beşiktaş taraftarına soruyorum. 15 sene önce Süleyman Seba'ya sinkaflı git dediniz, çok başarılı yönetimin aleyhine tezahürat yaptınız, Şenol Güneş'e istifa dediniz. Siz kimsiniz?