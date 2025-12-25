Eski Gmail adresinizden utanıyor musunuz! Google herkesin beklediği o efsane özelliği sonunda getiriyor!

Yeni duyurulan özelliğe göre, kullanıcılar mevcut verilerini ve e-postalarını kaybetmeden "@gmail.com" uzantılı adreslerini değiştirebilecekler. Adres değişikliği yapıldığında eski e-posta adresi otomatik olarak bir "takma ad" haline gelecek, böylece eski adrese gelen iletiler de yeni kutuya düşmeye devam edecek. Kademeli olarak kullanıma sunulan bu özellik, özellikle çocukluk döneminde alınan "utanç verici" mail adreslerinden kurtulmak isteyenlere büyük bir kolaylık sağlayacak.Google Çok Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verek

Eğer toplum içinde söylemekten utandığınız ama yıllardır kullandığınız bir mail adresiniz varsa Google'ın üzerinde çalıştığı yeni Gmail özelliği tam da size göre olabilir. Bir destek sayfasında ortaya çıkan bilgilere göre Google, Gmail adreslerinin adının değiştirilmesine izin verecek.

Bu sayede eski adresinize gönderilen mailler yenisinin de gelen kutusuna düşecek. Elbette ki bu sistemin bazı kısıtlmaları da olacak. Bildiğiniz üzere mail dolandırıcılıkarı oldukça yaygın ve Google hem bunun hem de kargaşanın önüne geçmek istiyor.

Öncelikle mail adresinizi canınız her istediğinde değiştirmeyeceksiniz. İlk değişiklikten sonra bir sonraki için 12 ay beklemeniz gerekecek ve toplamda da sece üç değişiklik yapabileceksiniz. Bu nedenle tercihinizi doğru yaptığınıza emin olmakta fayda var.