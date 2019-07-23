Eski Galatasaraylı Yiğit Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor’da TFF 2.

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, bir dönem Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Yiğit İsmail Gökoğlan’ı transfer etti.

Zonguldak Kömürspor, teknik patron Serkan Afacan yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, dış transferde Keçiörengücü’nün stoperi Hakan Çevik’in ardından Fethiyespor’un 30 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit İsmail Gökoğlan’ı da renklerine bağladı. Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor’un 100. Yıl Bakacakkadı’daki kampına katıldı.

2012 sezonunda Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyerinde Manisasspor, Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisarspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor Baltok ve Fethiyespor gibi takımlar da bulunuyor.

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