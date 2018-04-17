Eski Galatasaraylı Ndiaye, son dakikada yıkıldı!

Premier Lig'de düşme hattında bulunan Stoke City deplasmanda eski Galatasaraylı Ndiaye'nin 11'de başladığı karşılaşmada West Ham'la 1-1 berabere kaldı.

Son sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda net gol fırsatı üretmekte zorlandı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Stoke City, 79. dakikada Peter Crouch'un golüyle maçta kilidi açtı ve skoru 1-0'a getirdi. Golden sonra skoru korumak isteyen Stoke savunması, West Ham'ın yoğun baskısıyla karşılaştı. 90. dakikada Andrew Carroll, West Ham adına maçta eşitliği sağlayan golü attı. Karşılaşmada gol olmadı ve Ndiayeli Stoke City öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla Stoke City puanını 28, West Ham ise 35'ya yükseltti.