Eski Fenerli Guiza'dan şaşırtan imza!

Fenerbahçe’ye 14 milyon avro gibi rekor bir bedelle transfer olup hayal kırıklığı yaşatan Daniel Güiza, kulübü Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

2017/2018 sezonun başından beri İspanya 3.Ligi takımlarından Atletico Sanluqueno'da top koşturan 38 yaşındaki ‘’okçu’’ lakaplı futbolcu, kulübü ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Bu sezon çıktığı 31 maçta takımına 7 gollük katkı veren eski F.Bahçeli futbolcu 1 yıl daha İspanyol ekibinin formasını giyecek.

Slimani, Guiza'yı arattı

Bu sezon 7 gol kaydeden Guiza'nın performansı, Fenerbahçe'de performansı hayal kırıklığı yaratan Slimani ile karşılaştırıldı. Daniel Güiza’yı bile mumla aratan İslam Slimani ise bu sezon sarı lacivertliler çıktığı 25 maçta sadece 5 gol atabilmişti. Daniel Güiza 2008/2009 sezonunda Türkiye’ye La Liga gol kralı olarak gelmişti. Oynadığı 3 sezon boyunca eleştirilere maruz kalan İspanyol oyuncunun adı bu sezonki Slimani performansı sonrasında taraftarlar tarafından sıkça anıldı. İspanyol golcü, Fenerbahçe ile çıktığı 98 maçta 35 gol atıp 21 asist yapmıştı.