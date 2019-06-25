Eski Fenerli Guiza'dan şaşırtan imza!
İspanya'dan Fenerbahçe'ye rekor bonservis bedeli ile transfer olan Daniel Guiza, Atletico Sanluqueno takımı ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.25 Haziran 2019 Salı 17:52
Fenerbahçe’ye 14 milyon avro gibi rekor bir bedelle transfer olup hayal kırıklığı yaşatan Daniel Güiza, kulübü Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.
2017/2018 sezonun başından beri İspanya 3.Ligi takımlarından Atletico Sanluqueno'da top koşturan 38 yaşındaki ‘’okçu’’ lakaplı futbolcu, kulübü ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Bu sezon çıktığı 31 maçta takımına 7 gollük katkı veren eski F.Bahçeli futbolcu 1 yıl daha İspanyol ekibinin formasını giyecek.
Slimani, Guiza'yı arattı
Bu sezon 7 gol kaydeden Guiza'nın performansı, Fenerbahçe'de performansı hayal kırıklığı yaratan Slimani ile karşılaştırıldı. Daniel Güiza’yı bile mumla aratan İslam Slimani ise bu sezon sarı lacivertliler çıktığı 25 maçta sadece 5 gol atabilmişti. Daniel Güiza 2008/2009 sezonunda Türkiye’ye La Liga gol kralı olarak gelmişti. Oynadığı 3 sezon boyunca eleştirilere maruz kalan İspanyol oyuncunun adı bu sezonki Slimani performansı sonrasında taraftarlar tarafından sıkça anıldı. İspanyol golcü, Fenerbahçe ile çıktığı 98 maçta 35 gol atıp 21 asist yapmıştı.
YORUM YAZ