  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Fas Başbakanı Benkiran: "Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi yüzüstü bırakamaz"
Aktüel

Eski Fas Başbakanı Benkiran: "Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi yüzüstü bırakamaz"

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Fas ve İsrail arasında diplomatik ilişkiler kurulması nedeniyle yöneltilen eleştirilere cevap verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:03:42 -
Eski Fas Başbakanı Benkiran: "Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi yüzüstü bırakamaz"

RABAT (AA) - Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Fas ve İsrail arasında diplomatik ilişkiler kurulması nedeniyle yöneltilen eleştirilere, Adalet ve Kalkınma Partisinin "ülkeyi yüzüstü bırakamaz" şeklinde cevap verdi.

Facebook sayfasından yaptığı canlı yayında konuşan Benkiran, ülkede yaşanan son gelişmeleri ve Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin görevden alınma taleplerini değerlendirdi.

Benkiran, "İsrail ile diplomatik ilişkilerin kurulması nedeniyle Osmani'nin görevden alınmasını reddediyorum, zira partisi kurumsal bir parti." diyerek, Osmani'nin partisinden bağımsız hareket etmediğini ifade etti.

Batı Sahra ve İsrail ile yeniden ilişki kurulması konularını değerlendiren Benkiran, partisinin "ülkeyi yüzüstü bırakamayacağını" vurguladı.

Benkiran, "Beğenmeme hakkımız var. Ancak bu kritik durumda devleti yüzüstü bırakacak ifadeler kullanamayız." şeklinde konuştu.

- Fas ve İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, dün akşam diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin bir gazetecinin soruyu cevapladı.
İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar
Dünya

İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar

Tunus ve Cezayir'in Tel Aviv'den Fas'ın Rabat şehrine gelen bir uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediği ortaya çıktı. İsrail uçağı..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı
Korona Virüs

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı

Dünya basınının çok yakından takip ettiği mutasyon konusu ile ilgili yeni bir haber geldi. İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay