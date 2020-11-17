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Medya Eski eşinden Özcan Deniz'e büyük şok! "Ya bana 15 milyon TL verirsin ya da..."
Medya

Eski eşinden Özcan Deniz'e büyük şok! "Ya bana 15 milyon TL verirsin ya da..."

Geçtiğimiz yıl boşanan şarkıcı Özcan Deniz eski eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri sürerek şikayette bulundu. Anlaşma gereği eski eşi Feyza Aktan'a 15 milyon tazminat, iki ev, bir araba ve aylık 50 bin TL nafaka vermesi gereken Deniz’ın şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:35:00 -
Eski eşinden Özcan Deniz'e büyük şok! "Ya bana 15 milyon TL verirsin ya da..."

2018 yılında evlenen geçtiğimiz yılk da Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor.

Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.

Boşandıktan sonra tazminatını ve nafakasını alamadığı iddia edilen Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.

Soruşturma başladı

Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

"Tazminatımı ver"

15 aylık evliliklerini 2019 Haziran’da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda yine gündeme gelmişti. Aktan, oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver’ diye rest çekmişti.

Özcan Deniz, anlaşma gereği Feyza Aktan'a 15 milyon tazminat, iki ev, bir araba ve aylık 50 bin TL nafaka verecekti.

Nafaka zulmü sürüyor

Tam 32 yıldır uygulanan süresiz nafaka zulmü Türkiye’de halen sürüyor. 1 hafta, ya da 10 yıl evli kalınsa, erkeğin eşit kusurlu veya kusurlu olduğu boşanmalarda diğer eş evlenene kadar ya da ekonomik durumunda ciddi bir değişme olana kadar, nafaka ödemekle yükümlü. Gelen tüm tepkilere rağmen bu konuda hiç bir düzenleme yapılmazken binlerce mağdur bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.

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