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Eski eşi 35 bin TL'sini dolandırdı

Samsun'da oturan Yalçın Yılmaz (44), 2 yıl önce boşandığı G.Ç.'nin (44) banka ve kredi kartlarından para çekerek kendisini dolandırdığını iddia etti.

30 Aralık 2018 Pazar 17:44
Eski eşi 35 bin TL'sini dolandırdı

​İstanbul'da, özel sektörde çalışan Yalçın Yılmaz, kendisi adına internet bankacılığı aracılığıyla kredi çektiğini öne sürdüğü eşi G.Ç. hakkında şikayetçi oldu.

Çift, 22 yıl sonra, 2016 yılında boşandı. Boşandıktan sonra çocuklarıyla birlikte fındık toplamak için Samsun'a geldi. Ancak Yılmaz'ın iddiasına göre G.Ç., kendisinden bulunan anahtarla eve girdi. G.Ç., yılmazın banka ve kredi kartlarından iddiaya göre 35 bin lira harcama yaptı. Durum fark eden Yalçın Yılmaz, bu kez G.Ç.'den kendisini dolandırdığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Yalçın Yılmaz, "Banka bana 13 Temmuz 2015'te internet bankacılığı üzerinden 19 bin TL kredi çektiğimi ve bu paranın da eşimin hesabına havale edildiğini söyledi. Bunu duyar duymaz başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bankaya gidip durumdan emin olunca da eşimi evden kovdum. Boşanma davası açtım ve 2016 yılında resmen boşandık. Ben çocuklarla birlikte fındık toplamak için Samsun'a geldiğimde ise evime girip çıkmaya devam etmiş. Evimden de kartlarıma ulaşıp fındıktan kazandığım parayı da çekmiş. Ara ara yaptığı harcamalarla toplam 35 bin TL dolandırıldım" dedi.

'Paramı geri alacağım'

Daha önce geçirdiği trafik kazası sonucu 19 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen Yılmaz, "2015 yılında sabah işe giderken trafik kazası geçirdim. Karşı taraf bana 10 bin TL ödedi. İnsan 22 yıllık eşine güvenmez mi? Ben de güvendim ve bu parayı ona teslim ettim. Ardından eşim o 10 bin lira ve bankadan benim adıma çektiği krediyle birlikte beni dolandırdı. Eski eşim iş yerinde biriyle tanışmış. Büyük ihtimalle benden aldığı tüm paraları onunla yedi. Çocuklarım okulları gereği İstanbul'da kalıyor. Kendisine sorduğumda ise borçları kapatmak için çektiğini söyledi. Oysa bizim borcumuz falan yoktu. Ben bu parayı geri alacağım" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:44
  1. Samsun
  2. Eski eşi 35 bin TL'sini dolandırdı
  3. dolandırıcılık
  4. İstanbul
  5. Yalçın Yılmaz

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