Eski DSÖ başkanından pandemilere 5 dolarlık çözüm

Dünya Sağlık Örgütü eski başkanı Gro Harlem Brundtland, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına ve gelecekteki olası pandemi felaketlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Brundtland, önümüzdeki 5 yıl içinde küresel sağlık güvenliği için dünya genelinde kişi başı yıllık 5 dolar harcanarak gelecekte yaşanacak olası pandemi felaketlerinin önlenebileceğini söyledi.

Tedbir almakta genel bir başarısızlık olduğunu dile getiren Brundtland, "Hepimiz bedelini ödüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Daha iyi hazırlanmalıyız"

Küresel Hazırlık İzleme Kurulu'nun(GPMB), dünyanın öldürücü solunum sistemi patojeninden kaynaklanabilecek küresel sağlık krizine hazırlıksız olduğunun belirtildiği 2019 yıllık raporuna da değinen Brundtland, "Gerçek bir tehdit olduğunu biliyorduk, o yüzden alarm verdik. Hazırlığın o zaman olması gerekenden çok uzak olduğunu gördük. Koronavirüs bizi haklı çıkaran çok sert bir sınav oldu. Şimdi tam ortasında olduğumuz şey tekrarlanabilir. Daha iyi hazırlanmalıyız" şeklinde konuştu.