  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski CIA Direktöründen İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine tepki
Aktüel

Eski CIA Direktöründen İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine tepki

John Brennan, İran'a, herhangi bir adım atmak için Joe Biden yönetiminin iş başına gelmesini beklemesi tavsiyesinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 00:54:44 -
Eski CIA Direktöründen İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine tepki

WASHINGTON (AA) - Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin suikast sonucu öldürülmesini "uluslararası hukuka aykırı ağır bir suç" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasının en sert muhaliflerinden olan eski CIA Direktörü Brennan, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Brennan, söz konusu eylemin "umarsızca işlenmiş ağır bir suç" olduğuna işaret ederek, Fahrizade'nin öldürülmesinin bölgede yeni gerginliklere neden olabileceğini aktardı.

Brennan, Tahran'ın Joe Biden yönetimini beklemesi gerektiğini belirterek, "İran yönetimi, sorumluluk sahibi Amerikan liderliğinin küresel ölçekte dönüşünü bekleyecek kadar erdemli olmalı ve potansiyel faillere karşı harekete geçme tavsiyelerine direnmelidir." ifadelerini kullandı.

Fahrizade'nin ölümünde yabancı bir ülkenin onayının veya direkt dahlinin olup olmadığını bilmediğini kaydeden Brennan, "Bu tür bir devlet destekli terörizm, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir ve diğer yönetimlerin yabancı yetkililere karşı ölümcül saldırılar düzenlemesini teşvik etmektir." yorumunu yaptı.

Fahrizade'nin öldürülmesinin El Kaide ya da DEAŞ elebaşlarının öldürülmesinden tamamen farklı olduğunu ifade eden Brennan, suikastın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran'ın nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade’nin suikastında İsrail’in rolü olduğuna işaret etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi
Dünya

Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi

İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğradığı öne sürülüyor. Yaşanan gelişme sonrası Devrim Muhafızları'ndan açı..
Son imzalar atıldı! 400 milyar doları aştı
Dünya

Son imzalar atıldı! 400 milyar doları aştı

LNG zengini Katar'ın, Katar Yatırım Otoritesi aracılığıyla yurt dışına yaptığı yatırımlar 400 milyar dolar aştı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay